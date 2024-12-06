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Giriş Tarihi: 6.12.2024 20:54 Son Güncelleme: 6.12.2024 20:56

TFF, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübünün 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdiğini duyurdu.

AA
TFF, Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’na katılmayacağını açıkladı!

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlamayacağını açıkladı. Federasyon, ilgili kurullarla gerekli değerlendirmenin yapılacağını da duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu'na 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir.

Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır."

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TFF, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıkladı!
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