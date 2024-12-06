Tolunay Kafkas'tan Trabzonspor için çarpıcı sözler: "Hırs ve savaşma yok"

"OYUNCULAR ÇOK YUMUŞAK VE HIRSLARI YOK"

"Trabzonspor'un en büyük sorunlarından biri çok yumuşak olan futbolculardan kaynaklanıyor. Her mevkide çok yumuşak kalıyorlar. Bizim şehrin ve futbolun yapısına ters. Futbolcularda hırs ve savaşma yok."

"TRABZONSPOR'U KİMSE HAFİFE ALMASIN!"

"Trabzonspor'a karşı çok fazla hakem hataları yapıldı. Fenerbahçe maçında atılan golü vermediler, Gaziantep maçında benzer olaylar yaşandı. Trabzonspor'u asla hafife almayın, bu kulüp çok güçlü camiadır."