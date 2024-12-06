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Giriş Tarihi: 7.12.2024 00:29

Tolunay Kafkas'tan Trabzonspor için çarpıcı sözler: "Hırs ve savaşma yok"

Teknik direktör Tolunay Kafkas, Trabzonspor-Kasımpaşa sonrası A Spor'da katıldığı programda çarpıcı eleştirilerde bulundu. Deneyimli teknik adam, Trabzonspor'un çok yumuşak oyunculardan oluştuğunu ve hırslarının olmadığını ifade etti.

Tolunay Kafkas’tan Trabzonspor için çarpıcı sözler: Hırs ve savaşma yok

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Deneyimli teknik direktör Tolunay Kafkas, maç sonrası A Spor'da karşılaşma hakkında çarpıcı yorumlar yaptı. İşte Kafkas'ın dikkat çeken o yorumları...

"OYUNCULAR ÇOK YUMUŞAK VE HIRSLARI YOK"

"Trabzonspor'un en büyük sorunlarından biri çok yumuşak olan futbolculardan kaynaklanıyor. Her mevkide çok yumuşak kalıyorlar. Bizim şehrin ve futbolun yapısına ters. Futbolcularda hırs ve savaşma yok."

"TRABZONSPOR'U KİMSE HAFİFE ALMASIN!"

"Trabzonspor'a karşı çok fazla hakem hataları yapıldı. Fenerbahçe maçında atılan golü vermediler, Gaziantep maçında benzer olaylar yaşandı. Trabzonspor'u asla hafife almayın, bu kulüp çok güçlü camiadır."

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Tolunay Kafkas'tan Trabzonspor için çarpıcı sözler: "Hırs ve savaşma yok"
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