BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’ın, derbideki orta saha kurgusu! Diziliş...

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesiyle 3. kez nöbetçi hoca sorumluluğunu üstlenen Serdar Topraktepe, önceliğini takımın yerlerde sürünen kondisyon ve fizik gücü yetersizliğine verdi.

Futbolcuların bile şikâyetçi olduğu "Hafif tempolu, bol izinli" gidişatı değiştiren genç çalıştırıcının bir diğer önceliği de oyuncuların moral ve motivasyonunu yükseltmek oldu.

ORTA SAHA KURGUSU SALİH-MUSRATİ-GEDSON

Hatayspor beraberliğinin ardından derbi hazırlıklarına başlayan Topraktepe, takımın oyun planında da bazı değişikliklere gidecek. Rakibin Amrabat ve Fred ikilisi ile etkin olduğu orta sahada üstünlüğü ele geçirmek isteyen Serdar Hoca, Al Musrati, Salih Uçan ve Gedson Fernandes ile bu bölgeyi üçleyecek. Topraktepe'nin 4-3-3 dizilişi ile F.Bahçe'nin karşısına çıkmayı planladığı öğrenildi.