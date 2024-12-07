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Giriş Tarihi: 7.12.2024 09:10 Son Güncelleme: 7.12.2024 09:14

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'ın, derbideki orta saha kurgusu! Diziliş...

Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında bu akşam saat 19.00'da sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, sahaya 4-3-3 dizilişi ile çıkacak. Teknik Direktör Serdar Topraktepe, orta sahada görev vereceği isimleri de belirledi.

Ogün ŞAHİNOĞLU
BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’ın, derbideki orta saha kurgusu! Diziliş...

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesiyle 3. kez nöbetçi hoca sorumluluğunu üstlenen Serdar Topraktepe, önceliğini takımın yerlerde sürünen kondisyon ve fizik gücü yetersizliğine verdi.

Futbolcuların bile şikâyetçi olduğu "Hafif tempolu, bol izinli" gidişatı değiştiren genç çalıştırıcının bir diğer önceliği de oyuncuların moral ve motivasyonunu yükseltmek oldu.

ORTA SAHA KURGUSU SALİH-MUSRATİ-GEDSON

Hatayspor beraberliğinin ardından derbi hazırlıklarına başlayan Topraktepe, takımın oyun planında da bazı değişikliklere gidecek. Rakibin Amrabat ve Fred ikilisi ile etkin olduğu orta sahada üstünlüğü ele geçirmek isteyen Serdar Hoca, Al Musrati, Salih Uçan ve Gedson Fernandes ile bu bölgeyi üçleyecek. Topraktepe'nin 4-3-3 dizilişi ile F.Bahçe'nin karşısına çıkmayı planladığı öğrenildi.

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BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'ın, derbideki orta saha kurgusu! Diziliş...
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