Galatasaray’ın Sivasspor kafilesi açıklandı! 5 eksik var...

Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray, yarın Sivasspor'un konuğu olacak. Mücadele saat 16.00'da başlayacak.
Bugün Sivas'a gidecek olan Galatasaray, maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan; Mauro Icardi, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs maç kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'ın Sivasspor kafilesi şu şekilde:
✈️ N. G. Sivasspor maçı kamp kadromuz 👇 #SVSvGS pic.twitter.com/6TeF2tiBRj— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 7, 2024