Galatasaray’ın Sivasspor kafilesi açıklandı! 5 eksik var...

Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray, yarın Sivasspor'un konuğu olacak. Mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Bugün Sivas'a gidecek olan Galatasaray, maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan; Mauro Icardi, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs maç kadrosunda yer almadı.



Galatasaray'ın Sivasspor kafilesi şu şekilde: