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Giriş Tarihi: 7.12.2024 15:31

Galatasaray'ın Sivasspor kafilesi açıklandı! 5 eksik var...

Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında yarın Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda 5 isim kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray’ın Sivasspor kafilesi açıklandı! 5 eksik var...

Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray, yarın Sivasspor'un konuğu olacak. Mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Bugün Sivas'a gidecek olan Galatasaray, maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan; Mauro Icardi, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs maç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın Sivasspor kafilesi şu şekilde:

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Galatasaray'ın Sivasspor kafilesi açıklandı! 5 eksik var...
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