Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Küçük Beşiktaş taraftarı derbi sonrası yine gündem oldu! "Allah'a şükür Fener'i yendik"
Giriş Tarihi: 7.12.2024 23:04 Son Güncelleme: 7.12.2024 23:21

Küçük Beşiktaş taraftarı derbi sonrası yine gündem oldu! "Allah'a şükür Fener'i yendik"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Immobile'nin attığı tek golle ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti ve 5 maç aradan sonra ligde galip geldi. Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası SABAH Spor'a mikrofonlara konuşan küçük Beşiktaş taraftarı bugün de derbiden sonra yine dikkat çeken sözler söyledi.

TARIK Z. AKAN TARIK Z. AKAN
Küçük Beşiktaş taraftarı derbi sonrası yine gündem oldu! Allah’a şükür Fener’i yendik

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta galibiyeti unutan Beşiktaş, kötü gidişe derbi gecesinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek son verdi.

BEŞİKTAŞ KÖTÜ GİDİŞATA 'DUR' DEDİ

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesi, başkan Hasan Arat'ın istifası ve olağanüstü seçimli genel kurul gündeminin olduğu bir atmosferde derbiye çıkan siyah-beyazlı ekip, Alex Oxlade-Chamberlain'in attığı golle rakibini mağlup ederek 5 hafta sonra 3 puana kavuştu.

Geçtiğimiz haftalarda SABAH Spor mikrofonlarına konuşan küçük bir Beşiktaş taraftarı, Göztepe mağlubiyeti sonrası isyan etmiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

"ALLAHA'A ŞÜKÜR FENER'İ YENDİK"

Derbi sonrası yine SABAH Spor mikrofonuna konuşan küçük Beşiktaş taraftarı, alınan galibiyet sonrası çok mutlu olduğunu ifade etti. İşte küçük Atakan'ın o sözleri...

"Bence bugün çok güzel bir galibiyet aldık. Ödevlerimi yapmıştım, kitabimi da okudum. Allaha'a şükür Fener'i de yendik. Kartallar her zaman yüksek uçar."

"Artık kimse bize kötü diyemez. Fenerbahçe'nin şampiyon olmamama olasılığını ortaya çıkardık. Benden mutlusu yok."

ARKADAŞINA GÖNDER
Küçük Beşiktaş taraftarı derbi sonrası yine gündem oldu! "Allah'a şükür Fener'i yendik"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA