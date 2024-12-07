Küçük Beşiktaş taraftarı derbi sonrası yine gündem oldu! "Allah'a şükür Fener'i yendik"

Geçtiğimiz haftalarda SABAH Spor mikrofonlarına konuşan küçük bir Beşiktaş taraftarı, Göztepe mağlubiyeti sonrası isyan etmiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

"ALLAHA'A ŞÜKÜR FENER'İ YENDİK"

Derbi sonrası yine SABAH Spor mikrofonuna konuşan küçük Beşiktaş taraftarı, alınan galibiyet sonrası çok mutlu olduğunu ifade etti. İşte küçük Atakan'ın o sözleri...

"Bence bugün çok güzel bir galibiyet aldık. Ödevlerimi yapmıştım, kitabimi da okudum. Allaha'a şükür Fener'i de yendik. Kartallar her zaman yüksek uçar."

"Artık kimse bize kötü diyemez. Fenerbahçe'nin şampiyon olmamama olasılığını ortaya çıkardık. Benden mutlusu yok."