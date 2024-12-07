Küçük Beşiktaş taraftarı derbi sonrası yine gündem oldu! "Allah'a şükür Fener'i yendik"

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta galibiyeti unutan Beşiktaş, kötü gidişe derbi gecesinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek son verdi.
BEŞİKTAŞ KÖTÜ GİDİŞATA 'DUR' DEDİ
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesi, başkan Hasan Arat'ın istifası ve olağanüstü seçimli genel kurul gündeminin olduğu bir atmosferde derbiye çıkan siyah-beyazlı ekip, Alex Oxlade-Chamberlain'in attığı golle rakibini mağlup ederek 5 hafta sonra 3 puana kavuştu.
Geçtiğimiz haftalarda SABAH Spor mikrofonlarına konuşan küçük bir Beşiktaş taraftarı, Göztepe mağlubiyeti sonrası isyan etmiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.
"ALLAHA'A ŞÜKÜR FENER'İ YENDİK"
Derbi sonrası yine SABAH Spor mikrofonuna konuşan küçük Beşiktaş taraftarı, alınan galibiyet sonrası çok mutlu olduğunu ifade etti. İşte küçük Atakan'ın o sözleri...
''FENERİ YENDİK, BENDEN MUTLUSU YOK''— Sabah Spor (@sabahspor) December 7, 2024
🦅 Göztepe maçından sonra tepkisini gösteren 10 yaşındaki taraftar Atakan, Fenerbahçe derbisi galibiyetinden sonra mikrofonlarımıza tekrar konuştu.
''Ödevimi yaptım, kitabımı da okudum, Feneri de yendik. Benden mutlusu olamaz''
🎙️ Tarık… pic.twitter.com/WfiKhAiSZR
"Bence bugün çok güzel bir galibiyet aldık. Ödevlerimi yapmıştım, kitabimi da okudum. Allaha'a şükür Fener'i de yendik. Kartallar her zaman yüksek uçar."
"Artık kimse bize kötü diyemez. Fenerbahçe'nin şampiyon olmamama olasılığını ortaya çıkardık. Benden mutlusu yok."