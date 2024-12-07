Napoli’den Osimhen için transfer açıklaması

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Vitor Osimhen için transfer açıklaması geldi.



Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Nijeryalı yıldız için teklif almadıklarını açıkladı.



"KİMSE BİZİ ARAMADI"



Manna, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Şu anda bu konuyu konuşmaya gerek yok. Sezon sonunda onunla ilgili konuşabiliriz. Ancak Osimhen'in ocakta başka bir takıma transferi teknik olarak mümkün ama kimse bizi aramadı" ifadelerini kullandı.



SEZON SONUNA KADAR G.SARAY'DA



Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Osimhen'e Juventus, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve PSG gibi dev takımların ilgisi var. Başarılı forvet, ilgiye rağmen sezonu Galatasaray'da tamamlamaya kararlı.



PERFORMANSI ÇOK İYİ



Galatasaray'ın da bonservisini almayı düşündüğü ve bu doğrultuda özellikle sponsor hamleleri yaptığı Osimhen, şu ana kadar sarı-kırmızılılarda 12 maça çıktı ve 9 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.



Osimhen için ocak ayında ayrılık iddiası da gündeme gelirken, Nijeryalı golcü Galatasaray'da mutlu olduğunu ve sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlamak istediğini dile getirmişti. (Sporx)