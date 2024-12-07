SABAH Spor yazarlarından Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için tahmin! "Oturmuş oyunu ile derbide 1 adım öne çıkar..."

Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Karşılaşma öncesinde SABAH Spor yazarları dev derbi için skor tahmininde bulundu.

MURAT ÖZBOSTAN: TAHMİN: 1-2 Beşiktaş hedeflerinden koptu. F.Bahçe'nin motivasyon unsuru oldukça fazla.. Dolayısıyla da bu maçın favorisi F.Bahçe'dir..

ÖMER ÜRÜNDÜL: TAHMİN: YOK Futbolda bir takım için en büyük tehlike her zaman yaralı rakiptir. Trabzonspor maçlarını da örnek gösterirsek ben derbinin her türlü sonuca açık olduğunu düşünüyorum.

MUSTAFA ÇULCU: TAHMİN: YOK Beşiktaş, içsel sorunlar yaşıyor, onlar için sezonun yeniden varoluş maçı. F.Bahçe kadro zenginliği, moral ve form olarak çok iyi, "tam yol ileri" dedikleri bir maç. Derbilerin favorisi olmaz. Hakem Mehmet Türkmen'in ilk derbisi. Bu maç onun için de markasının tescili olacak.

ALİ GÜLTİKEN: TAHMİN: BEŞİKTAŞ KAYBETMEZ F.Bahçe karşılaşması, Beşiktaş'ı hayata döndürecek önemli bir fırsat. Büyük takımlar her zaman bunu şans olarak görür ve ona göre oynar. Beşiktaşlı oyuncular çalkantılı dönem içinde. Bunu umut ışığı olarak göreceklerdir.

GÜRCAN BİLGİÇ: TAHMİN: 1-3 Fenerbahçe şampiyonluk, Beşiktaş duyguları için oynayacak. Kötü başlangıçta kendilerini affettirmek için bu bir şans. Mourinho'nun takımı, istim üstünde. Maçı rahat kazanmaları için öne geçmeleri lazım.

LEVENT TÜZEMEN: TAHMİN: %51 F.BAHÇE Eğer Beşiktaşlı oyuncular, Hatay maçı ikinci yarısını derbide yansıtırlarsa kazanmaya yakın olur. F.Bahçe tecrübeli ve kaliteli oyunculardan kurulu. Oturmuş oyunu ile derbide 1 adım öne çıkar.

BÜLENT TİMURLENK: TAHMİN: 1-3 Beşiktaş formsuz, moralsiz ve eksik. Fenerbahçe moralli, formda ve geniş kadroya sahip.

İSKENDER GÜNEN: TAHMİN: 0-2 İki takımın son durumlarını göz önüne getirdiğimizde, Beşiktaş'ın sahasında oynansa da F.Bahçe'nin daha avantajlı olduğunu düşünüyorum.

FATIH DOĞAN TAHMİN: 1-1 Bütün veriler Fenerbahçe'yi kağıt üzerinde favori gösteriyor. Beşiktaş'ta sakat oyuncular siyah-beyazlıların elini zayıflatıyor. Taraftarlar arkasında durur, futbolcular kendini aşacak bir hırs sergilerse Beşiktaş en kötü kaybetmez.