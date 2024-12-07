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Giriş Tarihi: 7.12.2024 21:36

Son dakika: Alex Oxlade-Chamberlain gol sayısını 5’e çıkardı

Fenerbahçe karşısında Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü kaydeden İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı takımdaki gol sayısını 5’e çıkardı.

İHA
Son dakika: Alex Oxlade-Chamberlain gol sayısını 5’e çıkardı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golü 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'den geldi. 70. dakikada Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu, 3 dakika sonra ağları sarsmayı başardı.
Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak olan ve bu sezon ilk kez geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor maçında süre alan Chamberlain, ikinci karşılaşmasında golle tanışmayı başardı.

31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 20 müsabakada forma giymiş ve 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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Son dakika: Alex Oxlade-Chamberlain gol sayısını 5’e çıkardı
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