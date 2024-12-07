Son dakika: Göztepe evinde 3 puanı kaptı!

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Göztepe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Maç Göztepe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçta ev sahibi ekibin golleri 39. dakikada Juan, 42. dakikada Romulo ve 59. dakikada Tjanic'den geldi. Adana Demirspor'un tek golünü 88. dakikada Abat Aymbetov kaydetti.

Göztepe bu galibiyetle puanını 21'e yükseltti. Adana Demirspor ise son sırada kaldı.

Süper Lig'in 16. hafta maçında Göztepe deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek