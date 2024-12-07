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Giriş Tarihi: 7.12.2024 18:06 Son Güncelleme: 7.12.2024 19:02

Son dakika: Göztepe evinde 3 puanı kaptı!

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekip Göztepe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Son dakika: Göztepe evinde 3 puanı kaptı!

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Göztepe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Maç Göztepe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçta ev sahibi ekibin golleri 39. dakikada Juan, 42. dakikada Romulo ve 59. dakikada Tjanic'den geldi. Adana Demirspor'un tek golünü 88. dakikada Abat Aymbetov kaydetti.

Göztepe bu galibiyetle puanını 21'e yükseltti. Adana Demirspor ise son sırada kaldı.

Süper Lig'in 16. hafta maçında Göztepe deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek

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Son dakika: Göztepe evinde 3 puanı kaptı!
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