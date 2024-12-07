Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor! Dev derbide 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 7.12.2024 17:57 Son Güncelleme: 7.12.2024 18:05

Son dakika haberi: Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor! Dev derbide 11'ler belli oldu

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın maçında Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ligde kötü günler geçiren Beşiktaş bu maçı kazanmak ve moral bulmak istiyor. Diğer yandan ligde zirve yarışında olan sarı-lacivertli takım ise hata yapmak istemiyor. Zorlu karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Son dakika haberi: Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlıyor! Dev derbide 11’ler belli oldu

Süper Lig'de derbi heyecanı... Ligin 15. haftasında Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Dolmabahçe'deki zorlu derbi saat 19:00'da başlayacak. Maçı genç hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Son günlerde sancılı bir süreçten geçen Beşiktaş bu maçı kazanarak moral bulmak ve taraftarıyla yeniden barışmak istiyor. Diğer yandan zirve yarışında olan ve formda bir şekilde buraya gelen Fenerbahçe ise hata yapmak istemiyor.

BEŞİKTAŞ İKİ ÖNEMLİ İSİM YOK

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ve Alman stoper Felix Uduokhai Fenerbahçe derbisinde forma giyemiyor.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe'de ise Hollandalı yıldız Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert, Svensson, Talha, Emirhan, Masuaku, Musrati, Salih, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Immobile

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Samet, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Oğuz, Maximin, Dzeko

MOURINHO'DAN MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMASI: BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYON OLMA İHTİMALİ YOK

Jose Mourinho: Beşiktaş'ın şampiyon olma ihtimali yok ama derbileri kazanma ihtimali var. Bu ülkede de anladığım kadarıyla bazen derbileri kazanmak daha önemli olabiliyor. Beşiktaş'ın üstünde baskı yok. İyi oyuncuları var. Zor maç, motiveyiz.

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Son dakika haberi: Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor! Dev derbide 11'ler belli oldu
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