Son dakika haberi: Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlıyor! Dev derbide 11’ler belli oldu

Süper Lig'de derbi heyecanı... Ligin 15. haftasında Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Dolmabahçe'deki zorlu derbi saat 19:00'da başlayacak. Maçı genç hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Son günlerde sancılı bir süreçten geçen Beşiktaş bu maçı kazanarak moral bulmak ve taraftarıyla yeniden barışmak istiyor. Diğer yandan zirve yarışında olan ve formda bir şekilde buraya gelen Fenerbahçe ise hata yapmak istemiyor.
BEŞİKTAŞ İKİ ÖNEMLİ İSİM YOK
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ve Alman stoper Felix Uduokhai Fenerbahçe derbisinde forma giyemiyor.
FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK
Fenerbahçe'de ise Hollandalı yıldız Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
11'LER BELLİ OLDU
Beşiktaş: Mert, Svensson, Talha, Emirhan, Masuaku, Musrati, Salih, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Immobile
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Samet, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Oğuz, Maximin, Dzeko
MOURINHO'DAN MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMASI: BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYON OLMA İHTİMALİ YOK
Jose Mourinho: Beşiktaş'ın şampiyon olma ihtimali yok ama derbileri kazanma ihtimali var. Bu ülkede de anladığım kadarıyla bazen derbileri kazanmak daha önemli olabiliyor. Beşiktaş'ın üstünde baskı yok. İyi oyuncuları var. Zor maç, motiveyiz.