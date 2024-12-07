Son dakika: West Ham United’dan Michail Antonio açıklaması! Trafik kazası geçirdi...

West Ham'ın açıklamasında, "West Ham United, forvet oyuncusu Michail Antonio'nun bugün bir trafik kazası geçirdiğini teyit ediyor. Kulüpteki herkesin en aklı ve duaları şu anda Michail, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte. Kulüp konuyla ilgili güncel açıklamayı en kısa sürede yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada paylaşılan ancak henüz doğrulanmayan görüntülerde ise kaza geçirilen aracın feci halde hasar gördüğü görülüyor...