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Giriş Tarihi: 7.12.2024 20:32 Son Güncelleme: 7.12.2024 20:40

Son dakika: West Ham United'dan Michail Antonio açıklaması! Trafik kazası geçirdi...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United futbolcusu Michail Antonio trafik kazası geçirdi.

Son dakika: West Ham United’dan Michail Antonio açıklaması! Trafik kazası geçirdi...

SON DAKİKA HABERİ... İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Haam United, resmi hesabından yaptığı paylaşımla forvet oyuncusu Michail Antonio'nun bir trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

West Ham'ın açıklamasında, "West Ham United, forvet oyuncusu Michail Antonio'nun bugün bir trafik kazası geçirdiğini teyit ediyor. Kulüpteki herkesin en aklı ve duaları şu anda Michail, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte. Kulüp konuyla ilgili güncel açıklamayı en kısa sürede yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada paylaşılan ancak henüz doğrulanmayan görüntülerde ise kaza geçirilen aracın feci halde hasar gördüğü görülüyor...

İLK KAZASI DEĞİL!

Gelen bilgiye göre; Jamaikalı milli oyuncu daha önce de 2019 Noel Günü'nde kardan adam kıyafeti giyerek sürdüğü 210.000 sterlinlik arabasıyla bir evin ön bahçe duvarına çarpmıştı...

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Son dakika: West Ham United'dan Michail Antonio açıklaması! Trafik kazası geçirdi...
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