Yeni Malatyaspor ligden çekilmek istiyor

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altunok, TFF 1. Lig'de yaşanan zorlu süreçler nedeniyle ligden çekilme taleplerini bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettiklerini açıkladı. Altunok, şehirde devam eden deprem etkileri ve futbolcuların psikolojik durumlarını gerekçe göstererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp destek beklediklerini belirtti.

Altunok, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Göreve geldikten hemen sonra kentte bir deprem daha yaşandı. Futbolcuların durumu ortada. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na bu ligde devam edemeyeceğimizi ilettim. Ancak kendisi bunun mümkün olmadığını, yalnızca mücbir bir sebep durumunda Cumhurbaşkanımızın bu konuda karar verebileceğini söyledi. Biz de kendisiyle Malatya'ya geldiğinde bu durumu konuşarak çözüme ulaştırmak istiyoruz" dedi.

Büyük Borç Yükü ve Transfer Yasağı

Yeni Malatyaspor'un borç yüküne de değinen Başkan Altunok, kulübün yaklaşık 20 milyon dolar borcu olduğunu ve bunun yüzde 99'unun futbolcularla devam eden 36 davadan kaynaklandığını ifade etti. "Borçlarımızı bugün ödesek bile 3 dönem transfer yasağımız var" diyen Altunok, "Avukatlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda bu borcun 10 milyon dolarlık kısmını çözüme ulaştırmak üzereyiz. Ancak kalan kısmı kapatmak için birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Bu Süreci Tek Başıma Taşıyamam"

Altunok, kulübün içinde bulunduğu zor süreci tek başına kaldıramayacağını vurgularken, tüm kesimlere destek çağrısında bulundu: "Gerçekten çok ağır bir borç yükü altındayız. Stadımız 664 gün sonra açıldı ve bu bile maliyet yarattı. Geçmişte kulübe küsen herkesi barışmaya davet ediyorum. Bu zor dönemi birlikte aşmalıyız."

TFF'den ve Siyasilerden Destek Bekleniyor

Altunok, ligden çekilme talebi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğinin belirleyici olacağını ifade ederken, borçlar konusunda siyasetçilerden ve yerel yönetimlerden de katkı beklediklerini dile getirdi. Malatyaspor'un geleceği için bir an önce somut adımların atılması gerektiğini söyleyen Altunok, "Bu kulübün yeni bir sayfa açabilmesi için herkesin elini taşın altına koyması şart" dedi.