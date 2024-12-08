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Giriş Tarihi: 8.12.2024 09:15 Son Güncelleme: 8.12.2024 09:20

Fenerbahçe haberi: Üç Avrupa kulübü derbide Oğuz Aydın’ı izledi!

Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Oğuz Aydın, Avrupa kulüpleri tarafından derbide yakın takibe alındı.

Fenerbahçe haberi: Üç Avrupa kulübü derbide Oğuz Aydın’ı izledi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak zirve yarışında yara aldı.

Sarı-lacivertlilerde maça 11'de başlayan son haftaların formda ismi Oğuz Aydın için scoutlar Tüpraş Stadı'ndaydı. Sezon başında Ajax'ı reddeden yetenekli futbolcuyu Lille, Everton ve Lazio kulüplerinin yetkilileri izledi.

90 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu arada ligde son maçlarda gösterdiği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki kanat, Beşiktaş derbisiyle sarı-lacivertlilerde üst üste 3. kez ilk 11'de forma giydi. 90 dakika sahada kalan Oğuz, 6 ikili mücadele kaybederken 5 isabetsiz, 1 isabetli orta yaptı.

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Fenerbahçe haberi: Üç Avrupa kulübü derbide Oğuz Aydın’ı izledi!
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