Galatasaray haberi: Aslan, zorlu Sivas deplasmanında! Muhtemel 11’ler...

Galatasaray, kış aylarının en zor deplasmanlarından biri olarak görülen Sivasspor sınavına çıkıyor.

Aslan'da sezonu kapatan Icardi dışında sakatlık yaşayan Kaan, Abdülkerim ve Jakobs kadroda olmayacak. Eksikler nedeniyle sıkıntılı olan teknik direktör Okan Buruk, sistemi değiştirecek. 3'lü savunma ile çıktığı son iki karşılaşmadan (AZ Alkmaar: 1-1 ve Eyüpspor: 2-2) beraberlikle ayrılan tecrübeli hoca, bugün 4-2-3-1 dizilişiyle rakibi devirmeye çalışacak.



YAĞIŞ BEKLENMİYOR



Savunmayı Barış, Metehan, Sanchez ve Berkan'dan kuracak olan Buruk, ileride ise Osimhen'e görev verecek. Bu arada kar yağışının sona erdiği Sivas'ta alttan ısıtmalı 4 Eylül Stadyumu, maç yapılmaya elverişli hale getirildi. Mücadelenin oynanacağı saat 16.00'da da yağış görünmüyor.

ASLAN REKOR İÇİN SAHADA



Galatasaray, 102 puanla şampiyon olduğu geçtiğimiz sezon ilk 14 haftada 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplamıştı. Sarı-kırmızılı takım, Sivas'ta kazanırsa 38 puana ulaşacak ve ilk 14 maç dikkate alındığında lige en iyi başlangıcını yapmış olacak.

MUHTEMEL 11'LER

SİVASSPOR: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Uğur, Poungouras, Charisis, Koita, Pritchard, Rodrigues, Manaj

GALATASARAY: Muslera, Barış, Metehan, Sanchez, Berkan, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen