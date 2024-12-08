Göztepe’ye evinde yan bakılmıyor

LİGDE üst sıraları hedefleyen Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti ve sahasında üst üste 6. galibiyetini aldı. İzmir ekibine 3 puanı getiren golleri karşılaşmanın 39. dakikasında Juan, 42. dakikada Romulo ve 59. dakikada David Tijanic kaydetti. 4 maç aradan sonra fileleri havalandıran Adana Demirspor'un golünü ise 87'de Aimbetov attı. Göztepe'de 76'da Ogün Bayrak ikinci sarıdan atıldı. Evinde bu sezon kaybetmeyen Göz-Göz, çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.