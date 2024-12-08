Keçiörengücü, İstanbulspor’u 2 golle devirdi!

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Uğur Okulları İstanbulspor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi 2-1 kazandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren goller 21. dakikada Erkam Develi, 35. dakikada ise Fatih Tultak'dan (k.k.) geldi. Kendi kalesine gol atan Tultak, 61. dakikada rakip fileleri de havalandırarak takımının tek sayısını kaydetti.

Bu sonuçla Keçiörengücü 24 puana yükselirken, İstanbulspor 20 puanda kaldı.

Stat: Aktepe

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Arda Hilmi Şengül (Dk. 87 Traore), Ali Dere, Camara (Dk. 87 Yılmaz Basravi), Rroca (Dk. 75 Orhan Nahırcı), Erkam Develi, Oğuzhan Ayaydın, Dembele (Dk. 64 Togui), Diouf (Dk. 64 Görkem Bitin)

Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 75 Yunus Bahadır), Okan Erdoğan, Fatih Tultak (Dk. 82 Ologo), Duhan Aksu (Dk. 46 Coly), Kubilay Sönmez (Dk. 75 Abdullah Dijlan Aydın), Vorobjovas, Sambissa, Kerem Şen (Dk. 46 Yusuf Ali Özer), Loshaj, Emir Kaan Gültekin

Goller: Dk. 22 Erkam Develi, Dk. 36 Fatih Tultak (Kendi kalesine) (Ankara Keçiörengücü), Dk. 61 Fatih Tultak (Uğur Okulları İstanbulspor)