Penaltı draması ve son dakika şoku: Kırıkkale FK 1-1 Polatlı 1926 Spor

İlk yarının son bölümlerinde oyun dengelenirken, Polatlı 1926 Spor iki net pozisyondan yararlanamadı. Ancak ilk yarının uzatma dakikalarında Kırıkkale FK'dan Seyit Söğüt, ceza sahasında oluşan karambolde takımını öne geçiren golü kaydederek skoru 1-0 yaptı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı iki takımın da denk mücadelesine sahne oldu. Maçın kader anlarından biri ise Kırıkkalespor'un penaltı kazandığı pozisyonda yaşandı. Yıldıray Koçhan'ın kullandığı penaltıyı Polatlı kalecisi Tunahan başarılı bir şekilde kurtardı. Hakemin, Tunahan'ın kural ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltıyı tekrar ettirmesine karar verdi. Tunahan ikinci vuruşu da kurtararak Polatlı adına maça damgasını vurdu. Uzatma dakikalarında ise Polatlı 1926 Spor'dan Serhat Ekinciler, 94. dakikada takımına beraberliği getiren golü attı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi. Bu sonuçla Kırıkkale FK, 14. hafta sonunda 21 puanla 8. sırada yer alırken, Polatlı 1926 Spor ise 13 puanla 11. sırada haftayı tamamladı.