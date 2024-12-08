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Giriş Tarihi: 8.12.2024 21:19

Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür dileyen bir paylaşım yaptı!

Sivasspor'un Arnavut golcüsü Rey Manaj, Galatasaray maçında faul yaptığı Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İHA
Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz’dan özür dileyen bir paylaşım yaptı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 3-2 mağlup etti.

Maçın son dakikalarında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faul spor gündemine düştü. Sivasspor'un futbolcusu Manaj, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Rey Manaj, paylaşımına şu ifadeleri kullandı:

"Bugün maçta profesyonel futbol hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm. Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak veya sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim. Maç skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım."

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Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür dileyen bir paylaşım yaptı!
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