Rıza Çalımbay: "Sezonu iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay basın toplantısında açıklamalarda bulundu. ilk yarıda iyi oynadıkları dile getiren Çalımbay, "İstediğimiz her şeyi yaptık. Buraya gelirken eksik geldik. 5-6 arkadaşımız sakattı ve onları yetiştiremedik. Kulübeye baktığımızda oyunu değiştirecek bir arkadaşımız yoktu. Bizim yapacağımız önümüzdeki 2 maçı iyi geçirip, yönetiminde beklentimiz olan transferi gerçekleştirmek istiyoruz. Sezonu iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"MAÇLARIMIZI HATAY'DA OYNASAK YÜZDE SEKSENİ KAZANIRDIK"

Ligin en fazla gol yiyen ve en az gol atan takımı olduklarının hatırlatılması üzerine ise Rıza Çalımbay, "Biz buraya geldiğimizde takımı biz yapmadık. Bizden önceki arkadaşımız hazırlamıştı. Biz transfer de yapmadık. Takıma transfer şarttı. Bütün yükü devre arasına atıyoruz. Yapacağımız tek şey budur. Buraya transferler lazım. Şu an zor şartlarda çalışıyoruz. Maçlarımızı Hatay'da oynasak yüzde 80'i kazanırdık. Beşiktaş maçında birçok yer Beşiktaş taraftarıydı. Taraftarın maça gelmesi zor oluyor. Basına kırgınım. Ne şartta çalıştığımız görmesi gerekiyor. Devreden sonra tesis yapılacak. Sonrasında transferleri yaptıktan sonra az gol yiyeceğiz, çok gol atacağız. Böyle bir takım kurmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.