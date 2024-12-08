Sami Uğurlu: "İstediğimizi alamadık"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Maçı ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknk Direktör Sami Uğurlu, Kayserispor'u tebrik ederek sözlerine başladı.

Kendilerinin de çok istediğini ancak buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Uğurlu, "Kayserispor'u tebrik ediyorum. Onların da bizim gibi puana ihtiyacı vardı. Çok mücadele ettiler, çok istediler ve skoru aldılar. Maçın başından sonuna kadar geçiş oyunu oynandı. İki takım da buna çok müsait, önde hızlı oyunculara sahip. Ancak bu geçiş oyununu oynadığınız zaman riskleri de var. Bunu da yediğimiz gollerde gördük. Bununla birlikte biz de pozisyonlar bulduk. Özellikle duran toplarda pozisyonlarımız var. Onlar gole çevirdi, biz maalesef gole çeviremedik. Mağlubiyeti buna bağlamıyoruz, bundan ne çıkartabiliriz, önümüze koymamız gerekiyor. Yapacağımız analizlerle bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Galip gelmemiz gereken bir maçtı ama istediğimizi alamadık. Kayserispor'un vermiş olduğu mücadele çok üst düzeydeydi. Biz de çok istedik. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirebilseydik belki de daha farklı sonuç çıkacaktı. Lig uzun, inşallah önümüzdeki maçlarda istediğimiz oyunu sahaya yansıtıp sonuçlar almak en büyük hedefimiz" diye konuştu.

