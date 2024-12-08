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Giriş Tarihi: 8.12.2024 14:51 Son Güncelleme: 8.12.2024 14:58

SİVASSPOR GALATASARAY CANLI | Aslan, zorlu Sivasspor deplasmanında! 11'ler belli oldu...

Trendyol Süper Li̇g'i̇n 15. haftasında lig li̇deri̇ Galatasaray, Net Global Si̇vasspor deplasmanına konuk olacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabakayi hakem Turgut Doman yönetecek. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin derbide Beşiktaş'a yenilmesinin ardından puan farkını açmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

SİVASSPOR GALATASARAY CANLI | Aslan, zorlu Sivasspor deplasmanında! 11’ler belli oldu...

Süper Li̇g'de yeni̇lgi̇si̇z tek takım olan Galatasaray, oynadığı 13 karşılaşmada 11 gali̇bi̇yet ve 2 beraberli̇k elde etti̇. Sarı kırmızılılar, bu sonuçların ardından aldığı 35 puanla lider konumda bulunuyor.

Ev sahi̇bi̇ ekip ise li̇gi̇n geri̇de kalan bölümünde çıktığı 14 karşılaşmada 5 gali̇bi̇yet, 3 beraberli̇k ve 6 mağlubiyet aldı. Yiğidolar, 18 puanla li̇gi̇n 9. sırasında yer alıyor.

SİVASSPOR - G.SARAY 11'LER:

SİVASSPOR: Nikolic, Uğur, Sundberg, Radakovic, Murat, Emirhan, Charisis, Poungouras, Garry, Koita, Manaj.

GALATASARAY: Muslera, Berkan, Davinson, Metehan, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Sallai, Osimhen.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan i̇le sol bek Ismai̇l Jakobs, Si̇vasspor karşısında süre alamayacak. Öte yandan sezonu kapatan Arjanti̇nli̇ yıldız Mauro Icardi̇ i̇le Yusuf Demi̇r de bu karşılaşmada görev alamayacak.

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SİVASSPOR GALATASARAY CANLI | Aslan, zorlu Sivasspor deplasmanında! 11'ler belli oldu...
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