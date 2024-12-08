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Giriş Tarihi: 8.12.2024 11:55

SÜPER LİG: Çaykur Rizespor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak!

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Karadeniz ekibinde kart cezalısı bulunan Giannis Papanikolaou, yarınki maçta forma giyemeyecek.

AA
SÜPER LİG: Çaykur Rizespor, yarın Gaziantep FK’ye konuk olacak!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, bir beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine 19 puan yazdırdı. Gaziantep FK ise ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 15 puan topladı.

Rizespor'da Giannis Papanikolaou, maçta kart cezası nedeniyle yarınki forma giyemeyecek.

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SÜPER LİG: Çaykur Rizespor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak!
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