Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Şanlıurfaspor: 1

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Şanlıurfaspor'u konuk etti. Amed, rakibini Murat Uçar ve Muhammet Gönülaçar (kendi kalesine) attığı gollere 2-1 mağlup etti.

Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Uğur Adem Gezer, Veli Çetin, Ömer Bayram, Murat Uçar, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 75 Oktay Aydın), Traore (Dk. 88 Mehmet Yeşil), Bruno Lourenço (Dk. 75 Sinan Kurt), Gradel, Yılmaz Ceylan (Dk. 88 Batuhan Tur), Assombalonga (Dk. 90+2 Yakal Taylan)

Şanlıurfaspor: Tokotaev, Mboula, Fatih Eren, Miraç Acer (Dk. 75 Ahmet Gökbayrak), Burak Can Çamoğlu, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 82 Forsell), Mehmet Coşkun, Muhammed Gönülaçar, Begic (Dk. 75 Cuma Menize), Ofosu (Dk. 82 Ashkovski), Kayode (Dk. 87 Mehmet Yüksel)

Goller: Dk. 12 Murat Uçar, Dk. 69 Muhammed Gönülaçar (Kendi kalesine) (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 44 Muhammed Gönülaçar (Penaltıdan) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Kayode, Dk. 82 Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor), Dk. 41 Bruno Lourenço (Amed Sportif Faaliyetler)