Başakşehir Hatay’ı üçledi

TRENDYOL Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, evinde Hatayspor'u ağırladı. Ev sahibi karşılaşmayı 3-0 kazandı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Miguel Crespo, 83'te Krzysztof Piatek ve 90+4'te Philippe Keny attı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri üst üste ikinci galibiyetini aldı. Hatay, 3 maç sonra mağlup oldu. Bu sonucun ardından turuncu-lacivertliler puanını 22 yaparken Hatayspor 8'de kaldı. Başakşehir önümüzdeki hafta Fenerbahçe deplasmanına giderken Güney ekibi ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.