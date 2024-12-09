Beşiktaş haberi: Kartal’da Serdar Topraktepe gelişmesi! Hüseyin Yücel kararını verdi...

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi galibiyetiyle moraller yerine gelirken kulüp başkanı Hüseyin Yücel, 48 yaşındaki teknik adam Serdar Topraktepe'ye övgüler yağdırdı.

Yücel, 1-0 kazanılan Fenerbahçe maçının ardından, "Kendisi bırakmadığı sürece ben Serdar Hoca'yla yola devam etmek isterim" açıklamasında bulundu. Bu sözlerin ardından gözler Topraktepe'ye çevrildi.

HEDEF ÜÇTE ÜÇ

Serdar Topraktepe, geçen sezon da iki kez geçici olarak teknik sorumluluğu üstlenmiş ve Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ın müzesine taşıyan isim olmuştu. Topraktepe'nin de 29 Aralık tarihinde olağanüstü seçimli genel kurula kadar, oynanacak maçlardan iyi sonuçlar elde edip, kalıcı olarak görevini sürdürmek istediği öğrenildi.

ÖNCE BODO SONRA ADANA DEMİRSPOR

Siyah-beyazlı ekip, kongre öncesi UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile deplasmanda karşılaşırken Süper Lig'de Adana Demirspor ve Alanyaspor ile oynayacak. Kara Kartal, Adana Demir'e konuk olacak, Alanya'yı ise Dolmabahçe'de ağırlayacak.