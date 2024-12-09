Krampona bastığını görmüş!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Turgut Doman'ın olay yaratan kararı sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kale Arkası Youtube kanalına konuşan Gündoğdu, şu ifadeleri kullandı: "Hakemlik açısından, bir hakem yöneticisi olarak üzgünüm. O dakikaya kadar gerek hakem gerek VAR hakemi bir seyirci gözüyle kabul edilebilir ölçülerde,Bu olay olmadan bittiği zaman normal bir sonuçla veya normalin biraz üstüyle bu maç tamamlanmış olacaktı ama maalesef VAR'ın çağrısından sonraki kararında ısrar etmesi, hepimizi üzdü.VAR konuşmaları salı (yarın) yayınlanacaktı ama yarın (bugün) yayınlayabiliriz, buna özel bir uygulama olabilir. VAR hakemimizle (Alper Çetin) konuştum maçtan sonra.Turgut Hoca'yla da konuştum. Kendisi, maçın esnasında krampona bastığını gördüğünü, monitörde ilk pozisyonda da yine krampona bastığını gördüğünü, bu nedenle kararında kalacağını ifade etti.'6 veya 7 defa gösterdi VAR hakemi. Hepsinde aynı şeyi mi gördün' diye sordum.dedi. 'Televizyona bak, görüntüleri seyret yarın tekrar konuşuruz' dedim ve kapattım. Sonuçta vahim bir hata var ve bunu araştırmaya başladık.Arkadaşımız idari süreçten geçecek. Yazılı olarak soracağım yarın (bugün)." Gündoğdu, "Siz istifa etmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna iseyanıtını verdi.