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Giriş Tarihi: 9.12.2024 11:44

Marc Cucurella kramponlarını çöpe atıp, özür diledi!

Chelsea'nin İspanyol sol beki Marc Cucurella, dün oynanan Tottenham Hotspur maçının ilk 10 dakikasında ayağının kayması sonucu 2 kez top kaybetti ve takımı 2-0 geri düştü. Cucurella, maç sırasında ayağının kaymasına sebep olan kramponları bitiş düdüğünün ardından çöpe atarak taraftarından özür diledi.

DHA
Marc Cucurella kramponlarını çöpe atıp, özür diledi!

İngiltere Premier Lig'in 15'inci haftasında Chelsea, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada deplasmanda Tottenham Hotspur'u 4-3 mağlup etmeyi başardı.

Chelsea'nin İspanyol sol beki Marc Cucurella, maçın ilk 10 dakikasındaki krampon tercihi nedeniyle 2 kez kayıp düşerek top kaybı yaptı. Bu hataları iyi değerlendiren ev sahibi Tottenham, mücadelede 2-0 öne geçti.

KRAMPONLARI ÇÖPE ATTI

İkinci golün ardından ayakkabılarını değiştiren 26 yaşındaki savunmacı, takımının mücadeleyi 4-3 kazanmasıyla derin bir nefes aldı. Karşılaşmanın ardından ayağının kaymasına sebep olan kramponlarını çöpe attı.

ÖZÜR DİLEDİ

İspanyol yıldız, sosyal medya hesabından bu anların fotoğrafını paylaşarak, 'Üzgünüm maviler' notunu düştü.

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Marc Cucurella kramponlarını çöpe atıp, özür diledi!
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