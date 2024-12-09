Marc Cucurella kramponlarını çöpe atıp, özür diledi!

İngiltere Premier Lig'in 15'inci haftasında Chelsea, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada deplasmanda Tottenham Hotspur'u 4-3 mağlup etmeyi başardı.

Chelsea'nin İspanyol sol beki Marc Cucurella, maçın ilk 10 dakikasındaki krampon tercihi nedeniyle 2 kez kayıp düşerek top kaybı yaptı. Bu hataları iyi değerlendiren ev sahibi Tottenham, mücadelede 2-0 öne geçti.

KRAMPONLARI ÇÖPE ATTI

İkinci golün ardından ayakkabılarını değiştiren 26 yaşındaki savunmacı, takımının mücadeleyi 4-3 kazanmasıyla derin bir nefes aldı. Karşılaşmanın ardından ayağının kaymasına sebep olan kramponlarını çöpe attı.