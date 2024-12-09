Samsun’a Eyüpspor darbesi

Lig'de ilk 3 hedefinde olan iki takımın mücadelesinde Eyüpspor, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. İki ekip de ilk 45 dakikada etkili pozisyonlar üretemezken gol sesi de çıkmadı.64'te Halil Akbunar farkı ikiye çıkardı. 69'da bir kez daha sahne alan Mame Thiam, Caner Erkin'in asistinde ağları bularak karşılaşmanın skorunu 3-0 olarak belirledi.Eyüpspor, Samsunspor'a karşı tarihindeki ilk galibiyeti aldı.