Samsun’a Eyüpspor darbesi

Süper
Lig'de ilk 3 hedefinde olan iki takımın mücadelesinde Eyüpspor, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. İki ekip de ilk 45 dakikada etkili pozisyonlar üretemezken gol sesi de çıkmadı. İkinci yarıya daha baskılı başlayan ev sahibi, 54'te Robin Yalçın'ın asistinde Mame Thiam ile öne geçerken
64'te Halil Akbunar farkı ikiye çıkardı. 69'da bir kez daha sahne alan Mame Thiam, Caner Erkin'in asistinde ağları bularak karşılaşmanın skorunu 3-0 olarak belirledi. Samsunspor, İstanbul takımlarına karşı son 11 maçta sadece 1 galibiyette kaldı.
Eyüpspor, Samsunspor'a karşı tarihindeki ilk galibiyeti aldı.