SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 15.haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in sakatlıklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Barış Alper'in sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem, Osimhen'in ise sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Barış Alper Yılmaz'ın 3, Osimhen'in ise 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.