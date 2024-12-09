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Giriş Tarihi: 9.12.2024 15:58 Son Güncelleme: 9.12.2024 16:22

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!

Galatasaray, Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 15.haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in sakatlıklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Barış Alper'in sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem, Osimhen'in ise sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Barış Alper Yılmaz'ın 3, Osimhen'in ise 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçın sonlarında Rej Manaj, sırtı dönük olan Barış Alper Yılmaz'ın ayak bileğine bastı. Hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. Bu karar sonrası Galatasaray'dan peş peşe tepki açıklamaları geldi.

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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
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