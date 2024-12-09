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Giriş Tarihi: 9.12.2024 22:17

Son dakika haberleri: Ve Ancelotti açıkladı! Arda Güler takımdan ayrılacak mı?

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Atalanta'ya konuk olacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti düzenlediği basın toplantısında Arda Güler hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Son dakika haberleri: Ve Ancelotti açıkladı! Arda Güler takımdan ayrılacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın başlıyor. Real Madrid, bu sezonun formda takımlarından Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sorulara yanıt verdi.

İtalyan teknik adam Arda Güler hakkında da dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte Ancelotti'ni Arda Güler açıklaması...

Ancelotti açıklamasında "Arda Güler'in ayrılması söz konusu değil. Takımda kalacak. Gençlere sabırlı olmak gerekiyor. Genç oldukları için bazı şeyleri öğrenmeleri gerekiyor."" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberleri: Ve Ancelotti açıkladı! Arda Güler takımdan ayrılacak mı?
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