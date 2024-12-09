Trabzonspor’da gözler ara transfer döneminde! Şenol Güneş’in özel isteği...

Süper Lig'de geride kalan 14 maçta 16 puan toplayabilen Trabzonspor'da gözler tamamen ara transfer dönemine çevrildi.

Yönetim ve teknik heyetin de aynı görüşte olduğu Karadeniz ekibi, ara transfer dönemini iple çekiyor. Teknik direktör Şenol Güneş, kötü gidişatı durdurmak için devre arasını kurtuluş yolu olarak görüyor. Bu kısa vadeli bir çözüm olsa da asıl planlama gelecek sezona yapılacak.

TECRÜBELİ OYUNCU İSTEĞİ

Son basın toplantısında bunun sinyallerini veren Güneş, yönetimden gelecek sezon takıma ağabeylik yapacak tecrübeli isimlerin transfer edilmesini isteyecek. 13 Ocak 2025'te başlayacak olan ara transfer dönemine kadar Galatasaray (d), Bodrum FK, Reeder Samsunspor (d) ve Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, en az kayıpla araya girmeyi hedefliyor.

NWAKAEME'YE ÖZEL PROGRAM

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta oyuna sonradan girmesine karşın takımı sırtlayan ve golünü de atan Anthony Nwakaeme'nin, sahada kalma süresini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak. Galatasaray karşılaşmasına ilk 11'de başlaması beklenen Nijeryalı sol kanat, sakatlıktan çıktığı için henüz tam olarak 90 dakikayı kaldırabilecek durumda değil. 35 yaşındaki futbolcuya, bu hafta içerisinde özel bir program uygulanacak.