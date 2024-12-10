Jose Mourinho: Bilbao’nun sürpriz takım olduğunu düşünmüyorum

'YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ÇALIŞMALARA İNANIYORUM'

Yapmış oldukları çalışmalara güvendiğini belirten Jose Mourinho, "Önceliğim her zaman bir sonraki turnuva, bir sonraki maç. Önceliğimiz şimdi Avrupa ama Bilbao maçından sonra lig olacak. Puan farkı 6 oldu ama lig uzun bir maraton. Yapmış olduğumuz çalışmalara güveniyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğimize ve kazanacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'BEN ADALETİ GÖRMEK İSTERİM'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile atışmalarının sorulması üzerine Mourinho, "Pep ile 3 yıl birlikte çalıştık. Ben asistan hocayken o oyuncuydu. Ben onu seviyorum o da beni seviyor. Onların küme düşmesini istiyor olmam gerçek değil. Ben adaleti görmek isterim. Küçük takımlar limitlerini 5-10 Euro aştığı zaman ceza alabiliyor. Ben de Roma'dayken limitlerden çok fazla çektim. Büyük çarkların kuraldan kaçabiliyor olmasından memnun değilim. Futbolu çok seven bir insan olarak tek istediğim şey adalet" sözlerini kullandı.

'ÇAĞLAR YARIN KULÜBEDE OLACAK'

Sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü'nün yarın yedek kulübesinde olacağını belirten Portekizli teknik adam, "Neler yapmaya çalışacağımıza dair konuşmayacağım. Bunlardan bahsetmem size idmanı izlettirmemle aynı şey olur. Rakibi çok iyi analiz etmişsiniz. Fiziksel bir takım. Kanatlarda oynayan kardeşler çok etkililer. Geriden gelen oyuncuları da ceza sahasına girme konusunda agresifler. Bizim nasıl bir oyun sergileyeceğimizi söyleyemem. Nasıl bir 11 ile çıkacağımızın üç aşağı beş yukarı belli olduğunu söyleyebilirim. Çağlar yarın kulübede olacak. Hazır olmak için zamana ihtiyacı var. Yarın sonucu alabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

'BEŞİKTAŞ İÇİN HARİKA BİR GECEYDİ'

Beşiktaş mağlubiyetinin takımın mutluluğunu etkilediğini ama öz güvenlerini etkilemediğini söyleyen Mourinho, "Kısıtlı bir kadromuz var. Fred cezalı bazı oyuncular Avrupa listesinde değil. Bazı oyuncular sakatlıktan yeni geldiler. Çok fazla opsiyonumuz yok. Bizim için zor bir maç olacak ama rakip için de zor bir maça olacak. Ben kazanma ihtimalimizin daha yüksek olduğuna inanmak istiyorum. Beşiktaş maçı 10 defa oynansa 8'ini biz kazanırdık, 1'i berabere biterdi, 1'ini onlar kazanırdı. Futbolda daha fazla pozisyona giren takım maç kaybedebiliyor. Futbolun güzelliği bu. Beşiktaş için harika bir geceydi ama bizim için değildi. Biz o gün iyi oynadık. Daha iyi oynayan ve galibiyeti hak eden taraf bizdik. Takımın mutluluğunu etkiledi ama öz güvenimizi etkilemedi. Biz ilk golü atmış olsaydık o maçı rahat alırdık. Çok hızlı bir şekilde ayağa kalkmamız gerekiyor. O gece Samandıra'da kaldım. Atlhletic'in maçlarını izledim. Ağlamak için vaktiniz yok. Tekrar güleceğiz. Umarım bu çok yakın zamanda olacak" sözlerini sarf etti.

'3 PUAN ÜST TURA ÇIKMAK İÇİN YETERLİ OLACAKTIR'

UEFA Avrupa Ligi'nde 3 puan daha almaları halinde üst tura çıkacaklarını düşündüğünü dile getiren tecrübeli teknik adam, "Şu an artık puanlara bakıyoruz, datalara bakıyoruz. Hissiyatımız 3 puanın üst tura çıkmak için yeterli olacağı şeklinde. Bunu ne kadar erken başarırsak o kadar iyi olur. Bence 11 puan yeterli olacaktır. Yarın kazanmak için oynayacağız. Biz mümkün olduğu kadar erken tur atlamak için sonuç almak isteyeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.