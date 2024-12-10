Son dakika: Yunanistan’da Tete çılgınlığı! Galatasaray’ın eski yıldızı şov yapıyor...

Sezon başında Galatasaray'dan Panathinaikos'a 7.25 milyon Euro karşılığında transfer olan Tete, performansı ile takımın önemli isimlerinden biri oldu.

Galatasaray forması ile ligde gol atamazken 45 maçta 3 gol atıp 6 asist yapan Brezilyalı, Panathinaikos forması ile şimdiden şimdiden 24 maçta 6 gol atıp 1 asist yaptı aynı zamanda takımına oyun içinde de büyük katkı verdi.

Tete hakkında Yunanistan basınından Sport 24'ün şef editörü Ilias Kallonas, Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

"FAVORİLERDEN BİRİ HALİNE GELDİ"

Taraftarları Tete'yi çok sevdiğini belirten Kallonas, "Panathinaikos taraftarları Tete'nin şu ana kadarki gelişiminden çok memnun. Brezilyalı oyuncu bu sezon takımın en iyi oyuncularından biri oldu ve Panathinaikos taraftarlarının favorilerinden biri haline geldiği gerçek. Harika bir kalitesi var ve özellikle Yunan liginde fark yaratabilecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Panathinaikos için Tete'nin pahalı bir transfer olduğunu ancak şu an bunun bir sorun olmadığını belirten Yunan gazeteci, "Panathinaikos en pahalı transferlerinden birini yaptı ama şimdilik Tete'yi satın almanın maliyeti hakkında konuşulmuyor. Onun için olumlu duygular var çünkü iyi bir performans sergiliyor ve Panathinaikos'a liderlik edebilecek gibi görünüyor. Yunanistan'da "Ne ödersen onu alırsın" deriz, Tete de böyle bir örnek." açıklamalarında bulundu.(Milliyet)