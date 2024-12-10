Spor dünyası her yıl olduğu gibi Turkuvaz Medya ‘Spor Zirvesi’nde bir araya geliyor: Büyük buluşma!

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Spor Zirvesi,Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar ve yönetici Feyyaz Uçar gibi isimlerin konuşmacı olarak katılacağı zirve,Futbol, voleybol, spor ekonomisi ve şampiyonluk hikâyelerine dair ilham verici oturumlarla devam edecek zirve, Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni ile sona erecek.Zirvenin ilk oturumu, "2024'ün Ateşiyle 2032'ye" başlığıyla düzenlenecek. Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ile muhabir Ogün Şahinoğlu'nun sorularını yanıtlayacak.Saat 10.00'da başlayacak Spor Zirvesi, www.turkuvazsporzirvesi.com adresinin yanı sıra A Spor, SABAH TV ve FotoMaç TV'den gün boyu takip edilebilecek.