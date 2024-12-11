Başkanlar hassasiyet göstermeli

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen ve sporun lider isimlerini bir araya getiren Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin futbolda önemli başarıları elde edecek güçte olduğuna inandığını belirten Bakan Bak, "2026 FIFA Dünya Kupası'na gidip güzel işler yapmak istiyoruz. Bu milleti sevindirmek istiyoruz. TFF'ye destek vermek için hazırız.
Finansal sorunların çözümü için kulüplerimizle konuşuyoruz" dedi.
DAHA ÇOK SPORCU YETİŞTİRMELİYİZ
Son dönemde karşılıklı tartışmalarla tansiyonun yükseldiği futbolda gerilimin son bulması için çağrı yapan Bakan, "Futbolda pozitif gündemi kazanmalıyız. Spor, birleştirici ve iyileştirici bir güçtür, toplumu kapsar. Kulüp yöneticilerimiz söylemlerinde hassasiyet göstermeli. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz ve birlikte başarabiliriz.
Daha çok sporcumuzun yetiştirilmesini, daha fazla sporcumuzun Avrupa'ya transfer olmasını istiyoruz. Bunun için de hep beraber çalışacağız" şeklinde konuştu.
YATIRIMLARIN KARŞILIĞI GELMELİ
Hayata geçirdikleri projelerle Türkiye'de spor devrimi yaşandığını vurgulayan Bakan Bak, şunları kaydetti: "Yakın zamanda Basketbol Gelişim Merkezi'ni açtık. Böyle bir tesis Avrupa'da yok. Türk sporunun kalitesinin ve vizyonunun artmasını istiyoruz. Altyapı yatırımlarını yapmaya devam ediyoruz. Statları ve tesisleri yapmayı sürdürüyoruz.
Spor ülkesi olma yolunda ilerleyen Türkiye inşa ediliyor. Artık uluslararası arenadaki başarıları artırmamız gerekiyor. Yaptığımız yatırımların karşılığını almalıyız."