Başkanlar hassasiyet göstermeli

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen ve sporun lider isimlerini bir araya getiren Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin futbolda önemli başarıları elde edecek güçte olduğuna inandığını belirten Bakan Bak, "2026 FIFA Dünya Kupası'na gidip güzel işler yapmak istiyoruz. Bu milleti sevindirmek istiyoruz.Finansal sorunların çözümü için kulüplerimizle konuşuyoruz" dedi.Son dönemde karşılıklı tartışmalarla tansiyonun yükseldiği futbolda gerilimin son bulması için çağrı yapan Bakan, "Futbolda pozitif gündemi kazanmalıyız. Spor, birleştirici ve iyileştirici bir güçtür, toplumu kapsar.Daha çok sporcumuzun yetiştirilmesini, daha fazla sporcumuzun Avrupa'ya transfer olmasını istiyoruz. Bunun için de hep beraber çalışacağız" şeklinde konuştu.Hayata geçirdikleri projelerle Türkiye'de spor devrimi yaşandığını vurgulayan Bakan Bak, şunları kaydetti: "Yakın zamanda Basketbol Gelişim Merkezi'ni açtık. Böyle bir tesis Avrupa'da yok. Türk sporunun kalitesinin ve vizyonunun artmasını istiyoruz.Spor ülkesi olma yolunda ilerleyen Türkiye inşa ediliyor. Artık uluslararası arenadaki başarıları artırmamız gerekiyor. Yaptığımız yatırımların karşılığını almalıyız."