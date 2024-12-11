Bizim lobi ile işimiz olmaz

Zirvenin ikinci bölümünde Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı İdari Menajeri Pelin Çelik'in katılımı ve A Spor Programcısı Ezgi Toper moderatörlüğünde gerçekleşen "Voleybol Ülkesi Türkiye" oturumunda Milli Takım ve takımlar bazında elde edilen başarılar değerlendirildi. "" diyen Üstündağ, "Voleybol ülkesi olmaktan ziyade spor ülkesi olmak önemli. Türk voleybolunu zirvede tutmalı ve dünyaya örnek model olmalıyız.ve bunu, sürdürülebilir şekilde devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.Haklarında çıkan iddialar için de konuşan Üstündağ, "Efendim TVF, Galatasaray lobisine yenik düşmüş! Mehmet Akif Üstündağ ne taraf olur ne de adaletten şaşar. 'O, Galatasaraylı kadroda olsun veya o, Fenerbahçeli kadroda olsun', böyle bir şeyi telaffuz etmek ahlaksızlıktır" dedi.Spor Zirvesi'nin bir diğer önemli konuşmacısıysa Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan oldu. Ülker'in Türk sporunu ve sporcusunu çok uzun yıllardır, istikrarlı ve tutarlı şekilde desteklediğini söyleyen Uçan, "A takımlardan altyapı projelerine, basketboldan futbola, tekvandodan E-spora, Türkiye Milli Paralimpik takımımızdan ülkemizde yapılan uluslararası etkinliklere ve kalıcı spor merkezlerine kadar birçok destek verdik. Türk sporuna destek veren markaların sayısının artışıyla sporumuzun daha büyük bir ivmeyle ileriye gideceği inancındayız" dedi.Kadın Voleybol Takımı İdari Menajeri Pelin Çelik de şunları söyledi: "Voleyboldaki başarı 20 yıllık bir çalışmayla geldi. Kahramanlarımız beklediğimiz madalyayı getirmek için Paris Olimpiyatları'nın bittiği son günden itibaren çalışmaya başladılar. Avrupa Şampiyonluğu, Dünya Milletler Ligi Şampiyonluğu ve Dünya Kupası oyuncularımızın kulüpler bazında aldığı Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları CEV Kupası şampiyonlukları göz ardı edilebilir başarılar değil. 2028 olimpiyatları için hedeflerimiz büyük. Hayal ettiğimiz madalyayı boynumuza takıp döneceğiz" dedi.