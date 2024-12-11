FENERBAHÇE ATHLETIC BILBAO CANLI | Kanarya, evinde Bilbao’yu ağırlıyor! Mücadelede ilk 11’ler belli oldu...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek. Son maçında Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 yenen sarı-lacivertliler, 8 puanla grupta 15. sırada yer alıyor.

Bask ekibi ise Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 karşılaşmada 13 puan toplayarak lider Lazio'nun hemen arkasında 2. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO 11'LER

F.BAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Samet, Mert, İsmail Yüksek, Amrabat, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En Nesyri

A.BILBAO: Agirrezabala, Gorosabel, Alvarez, Paredes, Berchiche, Jaureguizar, Galarreta, Inaki Williams, Sancet, Nico W, Guruzeta

F.BAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemeyecek.

Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kadroda yer alması beklenmiyor. Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada olamayacak.