Hakem sistemi değişiyor

Spor Zirvesi'ne katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu,dedi. Problemlerin el ele verip çözülebileceğini kaydeden Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu:ilk günden itibaren her kulübe eşit mesafede olma düsturu ile en alt ligden en üst ligdeki takımlarla birlik olma felsefesini ön planda tutma, bize bir adım gelene on adım gitme düşüncemizden ödün vermedik.sisteminin yeniden yapılanması için çalışıyoruz.ilk ayağında performans değerlendirmeleri ve hakem atamaları.Kulüplerimizin itici gücü bize bu yolda kolaylık sağlıyor.gelişim fonu kurmayı planlıyoruz. Kulüplerden kesilen cezalardan ve transferlerden elde edilecek fonlardan oluşacak.Bu projeleri UEFA'yla istişare ettik. Bize olumlu geri döndüler. Bu konularda destek olmak için açık çek verdiler.Fotomaç Gazetesi Özel Ödülü'nü alan Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun gelişimi için çok çalıştıklarını söyledi.