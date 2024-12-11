Hakem sistemi değişiyor

Spor Zirvesi'ne katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Biriken sorunları çözmediğimiz takdirde futbolu hak ettiği yere getirmek mümkün değil"
dedi. Problemlerin el ele verip çözülebileceğini kaydeden Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu:
GELDİĞİMİZ
ilk günden itibaren her kulübe eşit mesafede olma düsturu ile en alt ligden en üst ligdeki takımlarla birlik olma felsefesini ön planda tutma, bize bir adım gelene on adım gitme düşüncemizden ödün vermedik. Futbolun değerli paydaşları olarak el ele vererek sorunları çözmek istiyoruz. Kısır çekişmelerle yol alamayız.
HAKEMLİK
sisteminin yeniden yapılanması için çalışıyoruz. Projemizin iki ayağı var;
ilk ayağında performans değerlendirmeleri ve hakem atamaları. Yepyeni bir düzen tesis ediyoruz. İkinci ayağında ise kurumsal yapılanma mevcut.
Kulüplerimizin itici gücü bize bu yolda kolaylık sağlıyor.
UEFA BİZE AÇIK ÇEK VERDİ
FUTBOL
gelişim fonu kurmayı planlıyoruz. Kulüplerden kesilen cezalardan ve transferlerden elde edilecek fonlardan oluşacak. Bu fonu sistematik ve şeffaf bir şekilde gençlik geliştirme faaliyetlerinde kullanacağız.
Bu projeleri UEFA'yla istişare ettik. Bize olumlu geri döndüler. Bu konularda destek olmak için açık çek verdiler.
Fotomaç Gazetesi Özel Ödülü'nü alan Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun gelişimi için çok çalıştıklarını söyledi.