İrfan Can Kahveci'den tepkilere cevap: "Tabii ki haklarıdır"

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ve Athletic Bilbao, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Athletic Bilbao, 5 ve 45. dakikalarda Inaki Williams'ın attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Maçın ardından Fenerbahçe oyuncuları İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko değerlendirmelerde bulundu.

"HEP BİRLİKTE KALMALIYIZ"

İrfan Can Kahveci, "İki maçtır mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Taraftarımızın da tepkileri oldu tabii ki. Hep birlikte kalmalıyız. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Tabii ki haklarıdır. Takım arkadaşlarımıza destek vermeye çalışıyoruz her zaman. Daha fazla birlikte olmamız gerekiyor. İnşallah bu süreci birlikte atlatırız. Hep birlikte yürümemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

DZEKO: "DAHA İYİ OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Edin Dzeko ise; "Sebebini anlamak zor. Bizim için zor bir geceydi. Hayal kırıklığına uğramış durumdayız. Daha iyi olmamız gerektiğini biliyoruz. Hala oynanacak 2 maçımız var. Üst tura çıkmak için her şey bize bağlı. Buraya gelip konuşmamız normal bir şey. Kaybettiğinde konuşmaya gelip yüzünü göstermen gerekir. Böyle zor gecelerden sonra birlikte olduğumuzu göstermemiz gerekir. Tek olumlu olan şey, kısa süre içinde bir maçımız var. Kendimizi yeniden gösterme şansına sahibiz. Son iki maçtan farklı bir görüntü ortaya koymalıyız." dedi.