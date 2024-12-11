Jose Mourinho: "Futbolda en önemli şey sonuçlardır"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6'ncı hafta maçında sahasında konuk ettiği Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Samet Akaydın'a tribünlerin verdiği tepkinin takımı etkilediğini düşünmediğini söyleyen Jose Mourinho, "Öyle olduğunu düşünmüyorum. Samet o hatayı ilk yarıda yaptı. İlk yarıda her topu aldığında çok güçlü bir tepki vardı. Takım ilk yarı iyi bir oyun sergiledi. Samet hatadan sonra iyi bir oyun sergiledi. Takımı etkilediğini düşünmüyorum. Golü yedikten sonra da iyi oynamaya devam ettik. 1-0 zaten bizler için adil bir sonuç değildi, 2-0 göğsümüzde bıçak darbesi gibi oldu. Hepimiz için üzücü. Ben taraftarların tepkilerini asla eleştiremem. Taraftarlar kulübün temelidir. Hatayı Samet yapmadı. Biz, biz, biz yaptık o hatayı" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZIN BİZİ DESTEKLEMESİNİ SAĞLAMALIYIZ"

Üzgün olduklarını ama dengeli olmaları gerektiğini aktaran Mourinho, "Futbolda en önemli şey sonuçlardır. Her zaman kazandığınız bir takımda sonuçlar önemli değil gibi gözükebilir. Üst üste 2 mağlubiyet aldığınızda sonuçların önemini görüyorsunuz. Bu ülkede olan kültürel bir şey aslında. Adapte olmamız gerekiyor. Ben bu kültürü değiştirmeye çalışmayacağım. Gelecekte ulaşmak istediğimiz nokta için geçiş sürecindeyiz. Uzun süredir burada olan oyuncular buna alışıklar. Bir sonraki oynayacağımız maç yine içeride olacak. Taraftarımızın bizi desteklemesini sağlamalıyız. İyi bir rakibe karşı oynadık. Taraftarlar üzgünler ama bizden daha üzgün değiller. Bizler üzgün olabiliriz ama dengeli olmamız gerekiyor. Pazar günü yeni bir maç var" sözlerini sarf etti.

"MAÇ İSTİKRARI YAKALAYAMADI"

Sakatlığını yeni atlatan İrfan Can Kahveci hakkında konuşan Mourinho, "İrfan'ı geliştirmem için sakat olmaması gerekiyor. Son aylarda ya sakat ya iyileşme sürecindeydi. Maç istikrarı yakalayamadı. Bugün kulübedeydi. Onun bugün oynayıp oynamayacağı soru işaretiydi" sözlerini kullandı.

Rodrigo Becao'nun neden oynamadığının sorulması üzerine Mourinho, "Ben oyun kurmayı beceren stoperleri severim. Biz oyunu domine eden bir oyun oynuyoruz. Becao daha farklı bir özelliğe sahip stoper" cevabını verdi.

"KEŞKE BÜTÜN OYUNCULAR..."

Tecrübeli teknik adam sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ben oyuncularımı otobüsün altına atamam. Daha iyi oyuncular istiyorum dememi beklemeyin. Jayden'ın olmasını isterdim. Kostic'in, Oğuz Aydın'ın olmasını isterdim. Mert Hakan devamlılık sağlayamayan oyunculardan bir tanesi. Kulüp yeterli bilgiyi veriyor mu bilmiyorum. Bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Benim istediğim şey keşke bütün oyuncular elimde oynayabilseydi. Lyon maçımız var. Mert Müldür cezalı olacak. Sol bek pozisyonunda kim oynayacak. Kalan 2 maçtan minimum 3 puan alacağız. Tur atlayınca listeyi değiştirebileceğiz. Oğuz Aydın'ı listeye yazacağız. Ligin ikinci yarısında daha güçlü olacağız ama önce Lyon ve Midtjylland maçını atlatmamız gerekiyor. Belki tekrar Bilbao ile eşleşiriz ama bugün maç bizim elimizdeydi."

"TOPA BİZ DAHA FAZLA SAHİP OLDUK"

Bugün gol atabilmek için yeterli pozisyonları ürettiklerini söyleyen Mourinho, "Önümüzdeki maçı henüz düşünmedim. Bazen kaleyi bulan şutlar maçı yansıtmaz. Tadic'in En Nesyri'ye verdiği asist gibi pas net pozisyondu. Bugün gol atabilmek için yeterli sayıda pozisyon ürettik. Bilbao oyuncusu baskı altındayken kendi kalesinde gol atıyordu. Kulübede 'Djiku veya Çağlar'ın başına gelseydi muhakkak gol olurdu' dedim. Kendileri bile anlamadıkları bir şekilde öne geçtiler. Ortaya bir şey yokken 2'nci golü buldular. Zannediyorum ki topa biz daha fazla sahip olduk" şeklinde konuştu.

"SAMET'İ OYNATAMAM"

Samet Akaydın'i Başakşehir maçında oynatamayacağını dile getiren Portekizli teknik adam, sözlerini şu şekilde noktaladı:

'Önümüzdeki lig maçında Fred, Kostic, Oğuz geri dönecek. Samet'i oynatamam. Takımı ve atmosferi korumam lazım. Başakşehir'i iyi tanıyorum. Onların maçlarını bazen izliyorum. Bugün uyuyabilirsem yarın, bugün uyuyamazsam bugün analize başlayacağım."