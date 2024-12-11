Okan Buruk'tan Avrupa Ligi'nde final yorumu: "Bu hayali kuruyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları Malmö maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Rakibimiz daha yüksek bir puanda olabilirdi. Beşiktaş'a karşı da iyi bir oyun ortaya koydular. İddiaları devam ediyor. Rakibimiz için avantaj mı, dezavantaj mı bilmiyorum. Biz biraz yoğun tempodan geliyoruz. Rakibimizin ligi bitti. Maç içerisinde göreceğiz iki takımın gücünü, maç içindeki adaptasyonunu." dedi.

"BATSHUAYI İLE OYNAYACAĞIZ"

Kadrodaki eksiklere değinen başarılı teknik adam, "Çok önemli oyuncularımız var. Tam kadro olmak büyük avantaj ama oyuncu grubu, Galatasaray'ın oyuncu grubu, bu hazırlığı yaparken, bu tür senaryoları düşünüyoruz. Burada da sahaya çıkan herkesin en iyisini yapacağını düşünüyorum. Bazı mevkilerde eksiğiz, kanatlarda az oyuncumuz var. Ama forvette 3 tane oyuncumuz vardı. İkisi sakat, Batshuayi ile oynayacağız. Ama önemli, değerli bir kadroya sahibiz. Bunu da sahada göstermeye çalışacağız." diye konuştu.

"FİNAL HEDEFİNİ KURACAĞIZ"

UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamayı hedeflediklerini vurgulayan tecrübeli antrenör, "Şu anda 5 maç geçti ve bir sıralama var. Hep ilk 5'in içinde olduk. Bu da bizi, özellikle Tottenham maçı, favorilerden biri, oyun, güç, takım performansına bakınca ileriye doğru hayaller kuruyoruz. Ama hiçbir zaman bundan sonraki turların nasıl olacağını bilmiyoruz. Bu senaryoyu beklemiyorduk mesela 6-7 sakatımız var şu anda. Tam kadro olduğumuzda, futbolun içindeki şans, oyun içerisindeki yaşadıklarınız, futbolda birçok etken var. Elemeli tura geçince maç içi performansı önemli oluyor. O yüzden her takım her takımı eleyebilir. Final hedefini kuracağız. Bundan sonraki süreçte maçların nasıl geliştiğini göreceğiz. Bu hayali kuruyoruz çünkü bunun altyapısını oluşturduk şu ana kadar." sözlerini sarf etti.

"ABDÜLKERİM BUGÜN İDMANA ÇIKTI"

Öte yandan Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı'nın oynama ihtimaline dair de konuştu. Buruk, "Savunma bölgesi, daha çok oyuncumuzun olduğu yer. Abdülkerim, bugün idmana çıktı. Yarın kararımızı vereceğiz. Savunmada oyuncumuz var. Ön tarafta, kanat anlamında biraz sıkıntımız var. Barış yok, Sallai Avrupa listesinde yok. Yarın planlarımız var. Onları uygulamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.