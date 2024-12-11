Türk sporunun kalbi dün 5. Levent’te attı: Turkuvaz’da dev buluşma!

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen ve sporun lider isimlerini bir araya getiren Turkuvaz Medya Spor Zirvesi dün gerçekleştirildi. Spor dünyasına yön veren fikirlerin paylaşıldığı bu özel etkinlik, geniş katılımcı kitlesiyle gündemin ilk sırasına oturdu.Türk sporunun kalbinin attığı organizasyonun açılış konuşması A Spor Yayın Koordinatörü Tahsin Ender Bilgin tarafından yapıldı.