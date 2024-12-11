Türk sporunun kalbi dün 5. Levent’te attı: Turkuvaz’da dev buluşma!

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen ve sporun lider isimlerini bir araya getiren Turkuvaz Medya Spor Zirvesi dün gerçekleştirildi. Spor dünyasına yön veren fikirlerin paylaşıldığı bu özel etkinlik, geniş katılımcı kitlesiyle gündemin ilk sırasına oturdu. Zirve, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar gibi önemli isimlerin katılımıyla yapıldı.
YİNE GÜNDEM YARATAN AÇIKLAMALAR
Türk sporunun kalbinin attığı organizasyonun açılış konuşması A Spor Yayın Koordinatörü Tahsin Ender Bilgin tarafından yapıldı. Açılış konuşmasını takiben, TFF Başkanı ile Gençlik ve Spor Bakanı, sporun geleceğine dair öngörülerini ve sektörün gelişimi için hayata geçirilen projeleri paylaştılar.