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Giriş Tarihi: 11.12.2024 23:11

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ: Lille, evinde 3 golle güldü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında Lille, Sturm Graz'ı 3-2 mağlup ederek 13 puana yükseldi. Graz ise 3 puanda kaldı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ: Lille, evinde 3 golle güldü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta maçında Lille ile Sturm Graz karşı karşıya geldi. Lille, mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 37'de Sahraoui, 45+2'de Mitchel Bakker ve 81'de Haraldsson kaydetti. Sturm Graz'ın golleri ise 45+4'te Otar Kiteishvili ile 47'de Mika Biereth'den geldi.

Lille, bu galibiyetin ardından puanını 13'e yaparken, Sturm Graz 3 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Liverpool - Lille, Atalanta - Sturm Graz maçları oynanacak.

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ: Lille, evinde 3 golle güldü!
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