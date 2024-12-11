UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ: Lille, evinde 3 golle güldü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta maçında Lille ile Sturm Graz karşı karşıya geldi. Lille, mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 37'de Sahraoui, 45+2'de Mitchel Bakker ve 81'de Haraldsson kaydetti. Sturm Graz'ın golleri ise 45+4'te Otar Kiteishvili ile 47'de Mika Biereth'den geldi.

Lille, bu galibiyetin ardından puanını 13'e yaparken, Sturm Graz 3 puanda kaldı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Liverpool - Lille, Atalanta - Sturm Graz maçları oynanacak.