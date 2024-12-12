Başakşehir ilk galibiyetini Heidenheim karşısında aldı!

Mücadelenin ikinci yarısı ikili mücadeleyle geçerken, Alman ekibi Heidenheim farkı 1'e indirdi. 61'inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda kale önünde oluşan karambolde Honsak topa dokundu ve skoru 2-1'e getirdi. 68'inci dakikada Crespo'nun pasında savunma arkasına sarkan Piatek, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir sahasında Heidenheim'ı 3-1 mağlup etti.