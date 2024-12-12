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Giriş Tarihi: 12.12.2024 21:38 Son Güncelleme: 12.12.2024 21:41

Bursaspor’da kombine sayısı 33 bin 530 oldu!

Bursaspor Kulübü, son olarak çıkardığı 8 maçlık kombine kampanyasıyla 33 bin 530 kombineye ulaştı. Yeşil-beyazlı kulüp, yaptığı paylaşımla taraftarına teşekkür etti.

İHA
Bursaspor’da kombine sayısı 33 bin 530 oldu!

TFF 3. Lig'de bu sezon 40 binin üzerinde seyirci ortalaması ile maçlarını oynayan Bursaspor'da satışa sunulan sekiz maçlık kombine satışları sona erdi.

Çıkarılan 8 maçlık kombine kampanyasıyla kombine sayısı 33 bin 530'a ulaştı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli Bursaspor Ailesi, Sekiz maçlık kombine biletlerimizin satışı sona ermiştir. Üç gün içinde satılan 4.160 kombine biletle birlikte, bu sezonki toplam kombine sayımız 33.530'a ulaşmıştır. Bu vesileyle camiamıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Karşıyaka maçı biletlerimiz ise yarın saat 10.00'da satışa çıkacaktır. Bilet fiyatlarımız; Kuzey Kale: 150 TL, VIP: 900 TL'dir."

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Bursaspor’da kombine sayısı 33 bin 530 oldu!
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