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Giriş Tarihi: 12.12.2024 20:53

Gaziantep FK'den sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sakatlığı süren 4 futbolcunun durumuyla ilgili bir bilgilendirme duyurusu yaptı.

AA
Gaziantep FK’den sakatlık açıklaması!

Gaziantep FK'den sakatlığı bulunan oyuncuların son durumu hakkında bir açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Sorescu'nun sol uyluk iç adalesinde, kaleci Dioudis'in de sağ uyluk üst adalesinde yırtık tespit edildiği ve iki oyuncunun tedavisinin devam ettiği belirtildi.

SABORIT'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Geçen hafta ameliyat edilen Saborit'in tedavisinin planlandığı şekilde devam ettiği ve rehabilitasyon sürecinin başladığı aktarıldı. Sağlık ekibinin gözetiminde bireysel antrenmanlara başlayan Bitok'un ise sahalara dönmesi için sürecin titizlikte yürütüldüğü kaydedildi.

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Gaziantep FK'den sakatlık açıklaması!
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