Kritik maçı Kadir Sağlam yönetecek

Süper Lig'de 16. haftanın maçlarını yönetecek hakemler de açıklandı. Son haftalarda MHK ve TFF'yi topa tutan Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki mücadeleye Kadir Sağlam atandı. 38 yaşında olan Ankara doğumlu Sağlam, bu sezon Süper Lig'de 8 karşılaşmada düdük çaldı.
2-2 biten Göztepe-Fenerbahçe, 1-1 biten Hatay-Trabzonspor ve 1-1 sona eren Hatay- Beşiktaş karşılaşmalarında görev aldı. Bu sezon Trabzonspor'un tek maçında sahada olan Kadir Sağlam, G.Saray'ın da deplasmanda Adana Demir'i 5-1 mağlup ettiği mücadeleyi yönetti.
BJK-FB MAÇINDA VAR HAKEMİYDİ
Kadir Sağlam geçen hafta Beşiktaş'ın, F.Bahçe'yi 1-0 yendiği derbi maçın VAR hakemiydi. Sağlam'ın pazartesi günkü maçta yardımcılıklarını Candaş Elbil, Anıl Usta yapacak. 4. hakem ise Erdem Mertoğlu.