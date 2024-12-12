Kritik maçı Kadir Sağlam yönetecek

Süper Lig'de 16. haftanın maçlarını yönetecek hakemler de açıklandı. Son haftalarda MHK ve TFF'yi topa tutan Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki mücadeleye Kadir Sağlam atandı.2-2 biten Göztepe-Fenerbahçe, 1-1 biten Hatay-Trabzonspor ve 1-1 sona eren Hatay- Beşiktaş karşılaşmalarında görev aldı. Bu sezon Trabzonspor'un tek maçında sahada olan Kadir Sağlam, G.Saray'ın da deplasmanda Adana Demir'i 5-1 mağlup ettiği mücadeleyi yönetti.Kadir Sağlam geçen hafta Beşiktaş'ın, F.Bahçe'yi 1-0 yendiği derbi maçın VAR hakemiydi. Sağlam'ın pazartesi günkü maçta yardımcılıklarını Candaş Elbil, Anıl Usta yapacak. 4. hakem ise Erdem Mertoğlu.