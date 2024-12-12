Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MALMÖ GALATASARAY CANLI | Aslan, Malmö deplasmanında! 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 12.12.2024 19:32 Son Güncelleme: 12.12.2024 19:33

MALMÖ GALATASARAY CANLI | Aslan, Malmö deplasmanında! 11'ler belli oldu...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşıyor. Saat 20.45’te başlayacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde…

MALMÖ GALATASARAY CANLI | Aslan, Malmö deplasmanında! 11’ler belli oldu...

"Kupa 2"de bu sezon etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 11 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Malmö ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

MALMÖ – GALATASARAY 11'LER

MALMÖ: Persson; Stryger Larsen, Rösler, Zatterström, Busanello; Christiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin; Rieks, Botheim

GALATASARAY: Muslera, Davinson Sanchez, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Mertens, Jelert, Batshuayi

GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER

Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi, sakatlıkları nedeniyle Malmö'ye karşı forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte UEFA listesine adı yazılmayan Roland Sallai de görev yapamayacak.

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MALMÖ GALATASARAY CANLI | Aslan, Malmö deplasmanında! 11'ler belli oldu...
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