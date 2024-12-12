MALMÖ GALATASARAY CANLI | Aslan, Malmö deplasmanında! 11’ler belli oldu...

"Kupa 2"de bu sezon etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 11 puanla haftaya 4. sırada girdi.
Malmö ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
MALMÖ – GALATASARAY 11'LER
MALMÖ: Persson; Stryger Larsen, Rösler, Zatterström, Busanello; Christiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin; Rieks, Botheim
GALATASARAY: Muslera, Davinson Sanchez, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Mertens, Jelert, Batshuayi
GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER
Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi, sakatlıkları nedeniyle Malmö'ye karşı forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte UEFA listesine adı yazılmayan Roland Sallai de görev yapamayacak.