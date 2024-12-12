Malmö Teknik Direkörü Henrik Rydström: "Bugün kazanmak isterdik"

Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, 2-2 berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından Yeni Malmö Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Müsabakanın son anlarında beraberlik golünü bulduklarını aktaran Rydström, "Maçta 2-1 geri düştükten sonra beraberliği yakaladık. Bu da bizim için olumlu bir şey. İyi bir hissiyat ve duydu. Bugün kazanmayı isterdik ama beraberlikle sonuçlandı." dedi.

"BİZ DAHA DİNÇTİK"

Galatasaray'ın ofansif gücüne değinen Rydström, "Bu maçtan beraberlikle ayrıldığımız için moralimiz yükseldi. Galatasaray yorgundu, biz daha dinçtik. Bu bizim için bir avantajdı. Kalan 2 maçımıza da iyi hazırlanmamız gerekiyor." diye konuştu.