SON DAKİKA: Bodo/Glimt - Beşiktaş | İlk 11’ler belli oldu...

BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ EKSİKLER

Beşiktaş'ta sezonu kapatan Necip Uysal dışında, Şubat ayında yeşil sahalara geri dönecek olan Gabriel Paulista ve sakatlığı devam eden Felix Uduokhai ile Ciro İmmobile, Bodo/Glimt maçının kadrosunda yer almadı.