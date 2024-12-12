SON DAKİKA: Bodo/Glimt - Beşiktaş | İlk 11’ler belli oldu...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş bugün soğuk Norveç deplasmanında Bodo/Glimt ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı takım önemli eksiklerine rağmen bu maçı kazanmanın hedefinde.
BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ EKSİKLER
Beşiktaş'ta sezonu kapatan Necip Uysal dışında, Şubat ayında yeşil sahalara geri dönecek olan Gabriel Paulista ve sakatlığı devam eden Felix Uduokhai ile Ciro İmmobile, Bodo/Glimt maçının kadrosunda yer almadı.
RÖVANŞ ZAMANI
Beşiktaş ile Bodo/ Glimt geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta yer almış, Norveç ekibi iki maçta da üstünlük sağlamıştı. Zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın Bodo/Glimt karşısındaki ilk 11'i belli oldu.
Bodo/Glimt XI: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh.
Beşiktaş XI: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Bakhtiyor, Al-Musrati, Ndour, Onur Bulut, Gedson, Rafa Silva, Semih.